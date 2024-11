Florian Silbereisen kehrt nach Kitzbühel zurück

Jetzt ist es beschlossene Sache! Auch im kommenden Jahr wird es wieder ein Schlagerbooom Open Air im Tennisstadion in Kitzbühel geben – und zwar am 20. und 21. Juni 2025. Gastgeber ist natürlich erneut der beliebte Entertainer Florian Silbereisen. Und er wird – so wie man es sich von ihm erwartet – auch einmal mehr zahlreiche Stars in die Tiroler Gamsstadt locken, die an beiden Abenden zu bestaunen sind, und sich etliche spektakuläre Showeinlagen einfallen lassen.