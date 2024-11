In Spanien kommt „Klimaurlaub“ für vier Tage

Keller und Garagen weiterhin unter Wasser

Bei den sintflutartigen Regenfällen kamen mehr als 230 Menschen ums Leben, die meisten in der Region Valencia. Fünf Menschen wurden mit Stand Mittwoch immer noch vermisst. In vielen der schwer verwüsteten Gemeinden dauern Aufräum- und Reinigungsarbeiten an. Viele private Garagen und Keller stehen noch unter Wasser.