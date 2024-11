„Ist man schwach, wird Putin zubeißen!“

Großbritannien und Frankreich beraten laut Medienberichten offenbar über die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine. Vor allem der französische Präsident Emanuel Macron profiliert sich als stärkster Befürworter eines härteren Kriegskurses. Dubowy sieht in Macrons Vorschlag, NATO-Truppen zu entsenden zwei ausschlaggebende Gründe. Der wesentlichste Grund sei aus der Sicht Macrons, in der Zeit, die ihm noch bleibt, Frankreich innerhalb der EU und innerhalb der NATO als einen handlungsfähigen Akteur zu positionieren, so Dubowy. „Mit derartigen Forderungen versucht Emmanuel Macron, sich als ein sehr zentraler Akteur innerhalb der NATO hinzustellen.“