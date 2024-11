2 neue Unterführungen, Pipeline bleibt unberührt

Festhalten an Unterflurlösung

Damit scheint ein erstes Happy End am düsteren Bahnhofskapitel der Landeshauptstadt gesichert. Die notwendigen Beschlussvorlagen und Verträge befinden sich derzeit in Ausarbeitung. Abschließend betonte Ritsch, dass man in „gewohnter Konsequenz“ an der Unterflurlösung für den Bahnausbau in der Region festhalten werde – vielleicht kommt ja auch da noch ein Happy End auf die Vorarlberger zu.