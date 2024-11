Drogenlenker (23) schrottet gleich mehrere Autos

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann auf der L 202 in Fußach mit seinem BMW in Richtung Höchst. Dabei verlor er aus – laut Polizei – noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne.