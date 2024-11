Sainz stichelt: „Könnten Max jede Woche schlagen“

Keine Fehler in der zweiten Saisonhälfte von Max

Max sei es in der zweiten Saisonhälfte „extrem gut“ gelungen, keine Fehler zu machen. Das habe am Ende den Unterschied ausgemacht, glaubt Sainz. „Die zweite Saisonhälfte zeigt einfach, dass wir alle gegeneinander antreten und uns gegenseitig das Leben schwer machen können, wenn wir gleichgestellt sind, also in etwa gleichwertiges Material haben.“