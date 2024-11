Nachbarn stellen sich schützend vor Biber „Benni“

Anrainer freuen sich über „Benni“

„Uns alle stört der Biber überhaupt nicht, obwohl es unsere Grundstücke sind, die zum Teil leicht überschwemmt sind“, so ein besorgter Anwohner zur „Krone“. Denn schon mehrmals sind „Bennis“ Dämme zerstört worden – illegalerweise, denn ein Eingriff in den Lebensraum der Biber ist in Kärnten ausschließlich nach einem Ortsaugenschein eines Sachverständigen für Wildbiologie der Kärntner Landesregierung erlaubt und darf nur von diesem durchgeführt werden.