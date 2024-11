TikTok-Video der „Miss Universe“ sorgt für Eklat

In dem inzwischen gelöschten Clip, aufgenommen am New Yorker Empire State Building, lippensynchronisierte die 21-Jährige einen Ausschnitt aus dem Jay-Z-Hit „Empire State of Mind“. Auch jene Textstelle, in der der Rapper das umstrittene „N-Wort“ verwendet, war der „New York Post“ zufolge zu hören, wofür die junge Schönheit sofort massiv angegriffen wurde.