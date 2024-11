Youth League: Rapids Jungstars zeigen weiter auf

Nunoo brachte Rapids Auswahl, mit Talenten aus Zweierteam und U18, in der 21. Minute in Führung. Basel gelang noch vor der Pause durch Passavant der 1:1-Ausgleich (40.). Das Schweizer Topteam schwächte sich später selbst, als Xhemalija in der 78. Minute für sein hartes Einsteigen Rot sah – bereits zwei Minuten später fixierte Stehrer per Kopf den 2:1-Auswärtssieg für die Wiener.