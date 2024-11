Höherer Grenzwert für Fabrik wird bekämpft

Beschwerde eingebracht

Die Grüne Gemeindevorständin Sabine Schügerl will dennoch weiter gegen die Erhöhung der Grenzwerte kämpfen. Sie hat eine Beschwerde gegen den positiven Bescheid eingebracht. In diesem bemängelt sie unter anderem, dass ihr keine Parteistellung in dem Verfahren zugestanden wurde und dass es bereits für eine 2021 beantragte Erhöhung der Grenzwerte keinen Bescheid gegeben habe.