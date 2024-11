Trotz Flaute suchen Salzburger Betriebe Personal

Österreich beendet gerade das zweite Rezessionsjahr in Folge. Auch kommendes Jahr ist zumindest kein großer Aufschwung in Sicht. In Salzburg sind die Betriebe dennoch weiterhin auf Mitarbeitersuche. Das zeigt auch die jüngste Konjunkturumfrage der Wirtschaftskammer Salzburg. Da gaben immer noch 28 Prozent der Firmen an, eher zu wenig Personal zu haben. Nur 13 Prozent haben eher zu viel Personal.