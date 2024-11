Dunkle Wolken über Salzburgs Betrieben

Kammerpräsident will Lohnnebenkosten senken

Ähnlich ist die Lage beim Auftragsstand. Allerdings ist der Anteil der Unternehmen mit einer guten Bewertung (27 Prozent) unter jenen mit schlechter Lage (29 Prozent) gefallen. Was in dieser Situation zu tun ist? Buchmüller hat mehrere Wünsche an die künftige Bundesregierung. „Wir brauchen eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und des Standorts“, sagt er. Buchmüller fordert eine Senkung der Lohnnebenkosten und einen Abbau bürokratischer Hürden. Steigende Energiekosten seien derzeit Gift für die Wirtschaft.