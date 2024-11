Kein F1-Cockpit und nun droht Schumacher Rauswurf!

Jetzt wird’s womöglich ganz bitter für Mick Schumacher, Deutschlands für kurze Zeit nächste große Hoffnung in der Formel 1: Nicht nur, dass er trotz intensiver Suche nicht in der Lage gewesen ist, sich einen Platz als Stammfahrer in der kommenden Saison zu sichern, nein, nun verliert er offenbar auch noch seinen Job als Ersatzfahrer bei Mercedes! Damit wären die letzten zarten Bande des 25-Jährigen mit der Königsklasse des Motorsports gekappt – wahrscheinlich unwiderruflich …