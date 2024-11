Kärntner Wirtschaft: 94 Wahlen in nur zwei Tagen

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Während viele Kärntner noch vor wenigen Tagen gespannt die Landtagswahl in der Steiermark mitverfolgten, bereiteten die Wirtschaftstreibenden bereits den nächsten Gang zur Wahlurne vor: Am 12. und 13. März sind nämlich exakt 49.246 Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmer angehalten, ihre Interessensvertreter in der Wirtschaftskammer zu wählen: „Wahlberechtigt sind alle, die per 25. November eine aufrechte Gewerbeberechtigung besitzen“, erklärt Alexander Kuess, Leiter der Hauptwahlkommission in Kärnten.