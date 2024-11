Anselm Glück: Schüchterner Poet mit Wort und Farbe

Der Maler und Schriftsteller Anselm Glück (74) gehört zu jenen Künstlern, die sich in der Öffentlichkeit „rar machen“, wie man gemeinhin sagt. Nur selten tritt der gebürtige Linzer, der in Wien lebt, in Erscheinung. Am liebsten, so Glück, lebe und arbeite er in angemessener Entfernung von der Welt.