Hinteregger: „Ich habe Mitleid mit solchen Leuten“

Als „größte Challenge“ bezeichnete der in St. Veit wohnende Verteidiger die mit seinem Comeback verbundene Erwartungshaltung. Er stelle aber auch an sich hohe Erwartungen. Hinteregger gab sich in gewohnter Manier zuversichtlich. „Was ich mit 18 Jahren in Salzburg geschafft habe, traue ich mir mit 32 auch in Klagenfurt zu“, meinte er im Rückblick auf seinen Start im Profigeschäft. „Ich bin da wirklich positiv.“