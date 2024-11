Pflegegipfel war für Bürgermeister „ernüchternd“

Hilfe vom Land in der Pflegekrise erhofften sich am Montag sieben Bürgermeister aus dem Norden des Flachgaus. Zahlreiche geschlossene Zimmer in den Seniorenhäusern, Personalmangel in jedem Bereich und keine Aussicht auf Besserung. Zwei Stunden wurde schließlich debattiert, auch die Leiterinnen der Seniorenhäusern in Oberndorf und Bürmoos berichteten aus der Praxis. Das Fazit des Gipfels: „Ernüchternd“, bringt es der Oberndorfer Stadtchef Georg Djundja auf den Punkt.