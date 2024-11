Weltanschauung leicht gemacht

„Toll, was in Österreich alles möglich ist!“ Eine Kostprobe davon liefert das Landestheater Niederösterreich mit der Uraufführung von „Wie kommen wir da raus?“. Wenn zwei Filme der heimischen Autorin und Schauspielerin Eva Spreitzhofer kurzerhand zu einem Bühnenstück „konvertieren“ (Bühne: Miriam Busch, Kostüme: Martina List), liefert der Wechsel zum Islam dabei den Startschuss. Die Antwort auf die „Titelfrage“ lässt Spreitzhofer in ihrer knapp 90-minütigen Theateradaption mit einem finalen Fingerschnippen als Schluss-Sequenz offen.