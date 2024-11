Dragovic enttäuscht: „Als wäre ich nie da gewesen“

Inzwischen habe sich der 33-Jährige mit dem Teamchef ausgesprochen und respektiert die Entscheidung Rangnicks – zumal er dem Deutschen nur schwer Vorwürfe machen könne. „Der Erfolg gibt ihnen recht, da kann ich ja nicht einmal was sagen“, so Dragovic, der trotz des ausbleibenden Kaderplatzes seinen Kumpeln David, Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Co. für die WM-Quali die Daumen drückt.