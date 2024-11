Schwache Wirtschaft: „Der Tourismus stabilisiert“

Wachstum von maximal einem Prozent

„In Tirol wirkt der Tourismus jedenfalls als eine stabilisierende Säule“, meint Garbislander. Indes ist die Industrie jene Sparte, „die derzeit eindeutig am meisten leidet“. Unterm Strich rechnet der Leiter aktuell mit einem Wachstum „von maximal einem Prozent sowohl für ganz Österreich als auch Tirol“. Damit könne man aber nicht das aufholen, was man in den vergangenen zwei Jahren infolge der Rezession verloren habe.