Gas und Bremse verwechselt: In Arztpraxis gekracht

Weil er das Gas- und Bremspedal verwechselt haben dürfte, krachte in Steinerkichen an der Traun (OÖ) am Montag ein 81-jähriger Senior mit seinem Pkw gegen eine Arztpraxis. Eine Frau und ihre zehnjährige Enkelin konnten sich von der Behandlungsliege gerade noch in Sicherheit bringen.