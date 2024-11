„Gasversorgung hat sich drastisch verändert“

Blackout-Gefahr gering

Ein weites Thema neben der Gasversorgung war im Interview auch die potenzielle Blackout-Gefahr in Österreich. Haber beruhigt: „Unter Blackout versteht man ja gemeinhin lange anhaltenden großflächigen Stromausfall über mehrere Stunden und Tage hinweg. So etwas gab es in Österreich noch nie. Bei uns sind das nur lokale Ereignisse von wenigen Minuten, die rasch repariert werden. Man muss mit der Verwendung des Begriffs ,Blackout´ also vorsichtig sein.“