Libanon: Heeres-Kommando in Schutzraum übergeben

Zeremonie „in kleinem Rahmen“

Die Zeremonie sei vom deutschen Konteradmiral Richard Kesten geleitet worden, dem Chef der UNIFIL-Marinegruppe. Die Kommandoübergabe sei „aufgrund der Lage im Einsatzraum (...) in kleinem Rahmen abgehalten“ worden, so der Bundesheer-Sprecher. Aufgrund der israelischen Offensive gegen die Schiitenmiliz Hisbollah geraten die rund 10.000 UNIFIL-Soldaten immer wieder ins Schussfeld. Erst am Freitag wurden bei einem Zwischenfall vier italienische Blauhelme verletzt, Ende Oktober hatte es auch acht Österreicher getroffen.