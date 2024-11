Neue Anklage um Bezahlung von Weihnachtsfeiern

Diversionsangebot für Beamte

Vier großteils führenden Polizeibeamten wiederum wird entsprechende Vorteilsnahme zur Beeinflussung vorgeworfen, da sie die Kostenübernahme angenommen haben. Alle vier haben die gesetzlichen Voraussetzungen für das Angebot einer Diversion erfüllt, hieß es. Einer sei voll inhaltlich geständig, wodurch eine Diversion in Form einer Probezeit möglich war. Die drei weiteren haben die Verantwortung übernommen – zwei Personen wurde eine Diversion in Form eines Geldbetrages angeboten, einer Person in Form einer Probezeit. Diese Verfahren sind noch offen.