Für Wahlverlierer geht es am Montag um ihre Jobs

Am Montag um 13 Uhr tagt der Parteivorstand. Drexler wird dort die Vertrauensfrage stellen. Am Wahltag übte man sich bei der steirischen ÖVP um Geschlossenheit. Ob dies auch am Tag danach noch der Fall ist, wird sich weisen. Spannend auch, wie die Bundespartei auf Drexlers Argumentationslinie reagiert. Er sah die Schuld für die Wahlniederlage ja vor allem in Wien – in Hofburg (Bundespräsident Alexander Van der Bellen) und am Ballhausplatz (Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer): „Ich fühle mich ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik“, polterte der Steirer nach der Wahl über den Semmering.