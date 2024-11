Jannik Sinner führt Italien zum Davis-Cup-Titel

Sinners heuer vierter großer Titel

Der 23-jährige Sinner gewann 2024 die Australian Open und die US Open und holte damit die ersten zwei Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Zudem triumphierte er in der Woche vor der Davis-Cup-Entscheidung bei den ATP Finals in Turin. In Malaga gewann der Italiener alle seine drei Einzel.