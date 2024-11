Jetzt wird es frostig: Land erwartet minus 7 Grad!

Am Montag gibt es im Norden, Osten und Südosten gebietsweise Boden- und Hochnebelfelder. Entlang und nördlich der Donau bleibt der Nebel oft ganztägig, sonst löst er sich meist bis Mittag auf. Abseits der Nebelfelder scheint die Sonne, während am Abend im Westen erste hohe Wolken aufziehen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen minus sieben und plus fünf Grad, am Nachmittag je nach Nebel oder Sonne bei zwei bis sogar 15 Grad.