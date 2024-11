„Die Altacher haben uns seit Freitag hingehalten“

Aus dem zweiten Vorarlberg-Derby der Saison in der Frauen Bundesliga wird vorerst nichts, aufgrund des Neuschnees in der Cashpoint-Arena wurde das für Sonntag geplante Duell mit der SPG Lustenau/Dornbirn am Samstagabend nach der Kommissionierung abgesagt. „Die 20 Zentimeter Schnee im Stadion machen ein Spiel am Sonntag leider unmöglich“, bedauerte Altach-Sportchef Tobias Thies.