Hard gewinnt erstes Vorarlberger HLA-Saisonderby

In Duellen der auf den Tabellenrängen sieben bis zehn liegenden Teams besiegte Schwaz (8.) Linz (7.) 28:24 und Ferlach (9.) HSG Graz (10.) 27:22. Die Fivers Margareten (4.) setzten sich in Bad Vöslau (6.) 30:29 durch, Bärnbach/Köflach (11.) landete im Nachzügler-Duell mit West Wien (12.) in der Fremde einen 30:23-Erfolg und gab damit die „Rote Laterne“ an die Wiener ab. Hard rückte auf den zweiten Platz vor, nun vier Zähler vor den fünftplatzierten Bregenzern. Leader Krems gastiert wegen seines Europacup-Einsatzes erst am Mittwoch im Runden-Schlager bei den drittplatzierten BT Füchsen.