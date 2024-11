Neun entscheidende Minuten für die Bregenzer

Bregenz hielt mit

Ein seltener, aber dennoch schmerzhafter Patzer des starken Keepers, der sein Team in dieser Saison schon vor einigen Gegentoren bewahrte, auch in der Endphase gegen Ried noch Glanzparaden lieferte. „Ein unglücklicher Eckball, ein individueller Fehler. Da weiß man, dass es gegen so einen guten Gegner erledigt ist“, resümierte SW-Trainer Regi van Acker, dessen Mannschaft gegen einen schnörkellos aufspielenden Aufstiegsaspiranten gut mithielt, auch wenn das Chancenplus klar auf Seiten der Oberösterreicher war, vor allem in Hälfte zwei.