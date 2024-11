Sie haben Fragen? Ihre Anliegen sind uns wichtig!

Mit der Landtagswahl werden die Weichen für die kommenden fünf Jahre gestellt. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Schafft es SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, seine absolute Mehrheit zu verteidigen? Kann Christian Sagartz die ÖVP wieder in die Regierung führen? Wird FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer mit einem starken Ergebnis zum Königsmacher bei den Regierungsverhandlungen oder stehen noch höhere Weihen an? Welches Ergebnis schafft die neue Frontfrau der Grünen, Anja Haider-Wallner, bei ihrem ersten Antreten? Gelingt den Neos mit Spitzenkandidat Christoph Schneider der erstmalige Einzug in den Landtag? Was schafft FPÖ-Dissident Géza Molnár mit seiner „Liste Hausverstand“?