Hund wurde bei Großbrand Opfer der Flammen

Die Florianis wurden Samstagfrüh um 1.45 Uhr alarmiert. Insgesamt rückten sieben Feuerwehren mit 130 Mitgliedern an und begannen mit den schwierigen Löscharbeiten, die bis 6 Uhr in der Früh andauerten. Samstagvormittag wurde noch Brandwache gehalten. „Der am Haus entstandene Schaden ist beträchtlich“, so Rathmanner. „Es ist zurzeit nicht bewohnbar und es sei auch nicht empfehlenswert, das Gebäude zu betreten, weil es aus Sicht der Feuerwehr einsturzgefährdet ist.“