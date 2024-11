Fünf Sanitäter durch israelische Angriffe getötet

Bei einer israelischen Attacke auf ein Wohnviertel im Norden des Gazastreifens wurden unterdessen fünf Mitglieder der islamistischen Hamas getötet. Darunter seien zwei Kommandanten gewesen, die am Massaker am 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen seien, gab die Armee am Freitag bekannt. Sie hätten in einem israelischen Ort, der an den Gazastreifen grenzt, Menschen ermordet und entführt. Darüber hinaus sollen sie die Kämpfe im nördlichen Gazastreifen gegen Israel angeführt haben.