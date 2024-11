Steirer lebt Traum zwischen Sirenen und Trümmern

Wenn die Sirenen wegen möglicher Angriffe heulen, wird es auch direkt unter seinem Zimmer laut. Denn dort, am Stadtrand von Kiew, befindet sich der Eingang in den Luftschutzbunker, in den sich alle aus der Umgebung, die noch nicht 18 Jahre alt sind, zurückziehen müssen. Da sich in unmittelbarer Nähe eine Schule befindet, ist der Andrang meistens groß. In anderen Momenten herrscht dafür völlige Stille. Und Finsternis.