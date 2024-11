Chefin der „Hundefabrik“ sitzt jetzt im Gefängnis

Inzwischen seien auch Anzeigen gegen Mittäterinnen und Mittäter gestellt worden, heißt es. So sei der Name eines Tierarztes immer wieder in Kauf- und Impfpapieren aufgetaucht. Er dürfte zum Beispiel ein Geburtsdatum eines Tieres eingetragen haben, das wenige Tage nach dem Impfdatum lag. Dieser Sache werde noch nachgegangen. Es geht um Betrug und Tierquälerei. Gegen die mutmaßliche Chefin der „Hundefabrik“ in Ungarn gab es einen europäischen Haftbefehl. Die „Krone“-Tierecke lieferte der ungarischen Polizei Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau.