Waschmaschinen-Betrug: Mitarbeiter unter Verdacht

Ende Oktober war ein großer Betrug mit Waschmaschinen in der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft „meine heimat“ aufgeflogen. Ein Villacher (55) hatte der Genossenschaft Waschmaschinen und Trockner im Wert von 450.000 Euro verrechnet, aber nie geliefert. Eine aufmerksame Hausbesorgerin hatte den Betrug aufgedeckt, weil in ihrer Anlage Maschinen verrechnet, aber nie aufgestellt wurden. Alleine heuer soll es sich um 150 Geräte gehandelt haben. Geschädigt wurden Mieterinnen und Mieter vor allem in Villach sowie in einigen Umlandgemeinden.