„Wir sollten die Bevölkerung nicht belügen“

Versäumnisse und Kritik

Rückblickend hätte die Partei stärker auf die Bedrohungen durch den Klimawandel hinweisen müssen, so Voglauer. Fehler sieht sie vor allem in der Kommunikation: „Wir hätten früher und klarer vermitteln müssen, dass Klimaschutz keine Frage von Ideologie ist, sondern eine soziale Gerechtigkeitsfrage.“ Einige Parteien in Europa und in Österreich würden den Klimawandel leugnen. Voglauer: „Das ist ja so, als würde ich nach Hause kommen und meinen Kindern einfach Lügen erzählen, dass die Zukunft schon gelingen wird. Aber das, was hier an Naturkatastrophen geschieht, das sei ganz normal. Ich belüge meine Kinder nicht und wir sollten auch die österreichische Bevölkerung nicht belügen.“