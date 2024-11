„Schwerer Gegner“ für ÖFB: „Schmeißen alles rein!“

„Wir kennen Serbien von dem Spiel in jüngster Vergangenheit. Wir wissen, was uns erwartet“, erklärt Kornetka, der Teamchef Ralf Rangnick bei der Auslosung am UEFA-Sitz vertrat. „Wir wissen, dass es ein schweres Spiel ist, ein schwerer Gegner, der aber auch sehr viel Spannung und viel Energie erwarten lässt – und darauf freuen wir uns.“