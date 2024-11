Max Verstappen unzufrieden: „Fahren wie auf Eis“

„Haben nicht das schnellste Auto“

Anfang November hatte sich Verstappen in Brasilien einen WM-Matchball erspielen können. Gleichwohl hält der 27-Jährige fest: „In den vergangenen Rennen hatten wir auf trockener Strecke nicht den richtigen Speed. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Probleme gelöst wären, nur weil wir in Brasilien ein Rennen im Regen gewonnen haben. Das hat mir eine gute Ausgangsposition in der Meisterschaft verschafft, aber wir haben nicht das schnellste Auto.“