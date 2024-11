Stefan Koubek wird „Dancing Star“

Der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler und Ex-Davis-Cup-Kapitän will es also wirklich wissen. Ab 2025 wird der Kärntner im ORF zu begutachten sein – das war er während seiner Karriere immer wieder einmal, der Kontext ist aber ein ganz neuer: Koubek wird bei der 16. Staffel von „Dancing Stars“ an vorderste Front mitmischen. Und sich in diesem Zuge in, wie er sagt, „ungewisse Gewässer“ begeben, zumal er „schon ziemlich weit vom Tanzen entfernt“ sei.