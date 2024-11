Huch! Harry schon wieder ohne Meghan bei Event

Denn Prinz Harry plant in seiner Aufgabe als globaler Botschafter für die Wohltätigkeitsorganisation Scotty‘s Little Soldiers, die trauernde Kinder von Militärangehörigen unterstützt, für den 10. Dezember einen Weihnachts-Event. Die Einladung ging jetzt per Pressemitteilung raus – und enthüllte Überraschendes.