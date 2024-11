Vom Lehrling zum Chef des eigenen Supermarktes

Jetzt gibt es auch im Burgenland einen eigenverantwortlichen Billa-Handelsmann. Hans-Peter Halasz hat vor 22 Jahren bei Rewe als Lehrling begonnen und sich schön langsam nach oben gearbeitet. Zuerst war er Bereichsleiter, dann Marktmanager Stellvertreter, schließlich Marktmanager in verschiedenen Häusern. Er weiß also, wie der Hase läuft. Das war auch der Grund, warum er sich für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden hat. Als Kaufmann im Ort auf die Kunden eingehen

Zurndorf ist eine gut gehende Filiale – Halasz möchte sie noch besser machen. Dafür setzt er auf Regionalität, auch Kleinproduzenten haben bei ihm eine Bühne. So findet man in etwa Keringer Wein aus Mönchhof genauso wie Szigeti Sekt aus Gols oder AX-Schnäpse aus Apetlon. Mit einem engagierten Team aus 31 Mitarbeitern setzt er auf persönliche Beratung und Kundennähe.