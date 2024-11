In welchen Bezirken Mietpreise besonders steigen

Wien: Teuer und begehrt

Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Wien ist nahezu explodiert – um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders begehrt sind Bezirke wie Floridsdorf, wo die Nachfrage um 73 Prozent gestiegen ist, sowie Favoriten (+63 Prozent) und Ottakring (+62 Prozent). Das zunehmende Interesse geht einher mit einem wachsenden finanziellen Druck: In Floridsdorf liegt der Quadratmeterpreis mittlerweile bei 18,3 Euro, in Favoriten bei 19,2 Euro. Selbst in traditionell günstigeren Bezirken wie Rudolfsheim-Fünfhaus steigen die Preise spürbar. Hier wurde ein Plus von 9 Prozent auf 16 Euro pro Quadratmeter verzeichnet.