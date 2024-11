Marschflugkörper gegen Russland im Einsatz

Die Ukraine hat nach weitreichenden Raketen offenbar erstmals auch Marschflugkörper westlicher Produktion gegen Ziele in Russland eingesetzt. In einem Bericht des Washingtoner Instituts für Kriegsstudien (ISW), der auf Aufnahmen nach dem Angriff basiert, wurde in der Nacht auf Mittwoch das russisch-nordkoreanische Hauptquartier für die Kursk-Gegenoffensive getroffen.