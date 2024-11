Drama in Wohnung: Tod eines Mannes gibt Rätsel auf

Schreckliche Entdeckung Sonntagabend in einer Wohnung in Klagenfurt: Nachdem Nachbarn und Freunde bereits seit Tagen keine Lebenszeichen von Rolf W. mehr mitbekommen hatten, alarmierten sie die Polizei. Doch auch an der Wohnadresse des 62-Jährigen klopften die Beamten schließlich vergeblich. Woraufhin die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert wurde, um die Tür gewaltsam zu öffnen.