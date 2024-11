Die Wohnungslosigkeit hat in Wien viele Gesichter

Mehr als 12.700 Menschen waren 2023 ohne Wohnung oder Obdach, darunter eine steigende Zahl von Frauen und jungen Erwachsenen. Die Wohnungslosigkeit ist längst kein Randproblem mehr, sondern dringt zunehmend in die Mitte der Gesellschaft vor. Die Expertinnen vom neunerhaus, vom Roten Kreuz und der St. Elisabeth-Stiftung sind sich einig: Die Obdachlosigkeit wird in den kommenden Monaten zunehmen. Und: Auch der Druck aus dem Ausland wird größer. Vor allem in den östlichen Nachbarländern ist das soziale Netz deutlich löchriger als in Wien. Doch was sind die Gründe, und wie reagiert die Stadt? Das hat sich nun der Verband der Wohnungslosenhilfe genauer angesehen.