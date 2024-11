Seit zwei Jahren keine Heizung und kein Wasser

Für Mittwoch ist in Wien winterliches Wetter angekündigt. Tageshöchstwerte: vier Grad, mit Minustemperaturen in den Morgenstunden. Und Wind. In einem Zinshaus am Gaudenzdorfer Gürtel 41 wird es besonders kalt werden. Dort gibt es nämlich bereits seit zwei Jahren weder Heizung noch Strom oder fließendes Wasser – und es ist trotzdem noch bewohnt.