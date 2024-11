Königin Letizia diesmal mit Umarmungen empfangen

In der Gemeinde Chiva in der Region Valencia im Osten des Landes gingen König Felipe VI. und Königin Letizia unter dem Jubel der Bürger durch die inzwischen vom Schlamm, Autowracks, Müll und Hausrat weitgehend befreiten Straßen. Am 3. November waren die Royals in Valencia mit Schlamm und Steinen beworfen und beschimpft worden.