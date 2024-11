Popkonzerte in der Kirche: Bürger sollen abstimmen

Die Bürgerbefragung zur Umgestaltung der Donaulände in Stein sitzt der Stadtpolitik in Krems noch im Nacken. Zwar wurden bei der Planung des Projektes mehrere (begeisterte) Anrainer eingebunden, der Volksentscheid ging dann aber negativ aus – die „Krone“ berichtete. Dieses Schicksal soll dem Umbau der Dominikanerkirche zum modernen Veranstaltungszentrum nicht blühen. Die ÖVP will daher bereits so früh wie möglich die Bürger befragen.