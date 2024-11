Wilde Generalprobe für neuen Formel-1-Renndirektor

Chaos auch in Las Vegas?

Und auch am kommenden Wochenende in Las Vegas dürfte Rennleiter Marques viel zu tun haben, wenn man an das vergangene Jahr zurückdenkt. Erst traf Carlos Sainz im Training unglücklich einen Gullydeckel, der seinen Ferrari beschädigte, die Session war lange unterbrochen, dann gab es im Rennen zwei Gelbe Flaggen, ein Safety-Car und zwei Strafen.